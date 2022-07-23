СМИ узнали о плане немецких радикалов по возрождению рейха Spiegel: немецкие радикалы планировали совершить госпереворот и возродить рейх

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Радикалы, планировавшие похищение весной этого года министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, также намеревались совершить государственный переворот и возродить рейх. Один из подозреваемых, 54-летний Свен Б., бывший солдат Северного Вьетнама, рассказал прокурорам о плане «Операция Клабаутерманн». Об этом пишет Spiegel.

По словам Свена, группа похитителей должна была обезвредить охрану министра здравоохранения и заставить её выдать им политиков из правящей Социал-демократической партии Германии. Одновременно с этим они предполагали предъявить Лаутербаху ордер на арест и поместить в камеру.

По словам адвоката Свена, после этого заговорщики собирались провести «учредительное собрание, чтобы восстановить дееспособность Германского рейха». Предполагалось, что несколько сотен заранее намеченных человек встретятся в секретном месте и изменят основной закон Германии на модернизированную форму имперской Конституции 1871 года, после чего проведут выборы нового правительства.

Для подготовки народа к смене власти радикалы собирались предъявить им двойника президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера или канцлера Олафа Шольца. Кроме того, они собирались отключить в стране электричество, чтобы отрезать население от сообщений СМИ.

По словам Свена Б., предполагалось, что часть полицейских и военных поддержат этот план, но он также хотел получить одобрение президента России Владимира Путина на создание «нового правительства Германии».

Действительно ли российское правительство было проинформировано о планах моего клиента и его окружения <...> мой клиент не знал об этом во время своего ареста, — сказал адвокат подозреваемого.

Юрист пояснил, что его клиент учился в офицерской школе Национальной народной армии в ГДР, а также некоторое время работал в России после воссоединения Германии. Переворот мужчина планировал, поскольку был сильно недоволен политической ситуацией в стране, особенно — политикой в сфере борьбы с коронавирусом.

Свен Б. и ещё три человека были арестованы весной этого года. Им предъявлено обвинение в участии в террористической организации и подготовке государственного переворота.

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что он участвовал в подготовке национальных переворотов за пределами страны. По его словам, подобные мероприятия требуют кропотливой подготовки.