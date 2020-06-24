СМИ: Google вложит $2 млрд в создание облачного региона в Польше

Американская компания Google намерена вложить около $2 млрд в реализацию проекта по созданию облачного региона в Польше. Об этом
По его данным, регион Google Cloud в Варшаве станет крупнейшей инвестицией в инфраструктуру такого типа в Польше.
Мы готовимся запустить его в начале 2021 года, — сообщила директор по развитию бизнеса Google Cloud в Польше и Центральной и Восточной Европе Магдалена Дзевгуч.
По данным газеты, проект будет реализован в рамках расширения вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры в Европе, которое началось в 2007 году. На сегодняшний день дата-центры и регионы Google работают уже в восьми странах.
В новый облачный регион компании войдут три зоны доступа. Каждая из них будет представлять собой техническую и программную инфраструктуру, благодаря которой будет осуществляться бесперебойная работа облачных сервисов,
Из соображений безопасности мы не предоставляем точное местоположение, — добавила Дзевгуч.
Ранее NEWS.ru писал о том, что китайская компания Huawei решила отказаться от применения в России собственного облачного бренда Huawei Cloud. Его альтернативой станет SberCloud, принадлежащий Сбербанку.
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