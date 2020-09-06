СМИ: ЕС отстаёт от США и Британии в гонке за вакциной от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c77ea544-f020-11ea-b333-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти ЕС не торопятся получить гарантии обеспечения населения вакциной от коронавируса, считает немецкая газета Welt am Sonntag.

Издание приводит данные, согласно которым США (население 328 млн человек) достигли предварительного соглашения с шестью производителями о приобретении 800 млн доз вакцины с возможным увеличением поставок в дальнейшем ещё на 1,4 млрд, пишет РИА Новости. В то же время Великобритания (население 66,7 млн) подписала контракты на закупку 340 млн доз вакцин.

Еврокомиссия со своей стороны согласовала покупку у фармацевтической компании AstraZeneca лишь 300 млн вакцин для жителей всех стран Евросоюза (население 447 млн) с возможностью докупить ещё 100 млн в дальнейшем.

В ответ на запрос газеты в ЕК ответили, что соглашение с AstraZeneca уже подписано и ведутся переговоры с другими производителями вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что клинические исследования вакцины от COVID-19 российского производства могут продлиться ещё около полугода. По словам мэра Москвы Сергея Собянина в Москве массовая вакцинация начнется в конце 2020 — начале 2021 гг.

Первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».