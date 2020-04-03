Смертность от COVID-19 в Великобритании превысила китайские показатели

https://static.news.ru/photo/268dc654-75c0-11ea-bc4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние сутки в Великобритании число смертей от коронавируса увеличилось на 684 и достигло 3605. Таким образом, королевство обогнало по этому показателю КНР, где от заболевания скончались 3326 человек.

Об этом сообщает британский Минздрав и университет Джонса Хопкинса, который ведёт статистику заболеваемости коронавирусом. В ведомстве отметили, что темпы роста числа случаев инфицирования и летальных исходов в стране растут, передаёт «Интерфакс».

На данный момент в Великобритании зафиксировано более 38 тысяч случаев коронавируса. Из-за заражения COVID-19 в самоизоляции находится премьер-министр страны Борис Джонсон. Он сообщил, что и дальше останется на карантине, так как у него пока не спадает температура.

Ранее NEWS.ru писал о том, что королева Елизавета II в связи с пандемией коронавируса записала обращение к жителям Великобритании и стран Содружества наций. Оно будет транслироваться по телеканалам 5 апреля в 20:00 по местному времени (22:00 мск).