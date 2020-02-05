https://static.news.ru/photo/0b9939a4-4849-11ea-9252-fa163e074e61_660.jpg Фото: GFC Collection/imago stock&people/Global Look Press

На швейцарской ферме в кантоне Швиц выявлен случай коровьего бешенства.

Об этом сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE), ссылаясь на местную ветеринарную службу. По её данным, 13-летняя корова заболела в конце января 2020 года. Животное было забито. При исследовании анализов коровы выяснилось, что она страдала коровьей губчатой энцефалопатией (BSE), или коровьим бешенством, — заболеванием, поражающим нервную систему. Употребление мяса такой коровы может привести к возникновению у человека болезни Кройцфельда-Якоба. Почти во всех случаях она приводит к смерти.

В 2014 году в Великобритании была зафиксирована последняя вспышка коровьего бешенства. Тогда в рамках борьбы с заболеванием было забито более 180 тысяч голов скота. Кроме того, вспышка болезни унесла жизни 177 британцев и 52 жителей других европейских стран, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-служба комитета ветеринарии Москвы информирует, что укусившего человека питомца необходимо показать специалистам для отправки на карантин и вакцинации от бешенства.