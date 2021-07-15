Словения выступила за признание COVID-сертификатов ЕС и России

Власти Словении высказывают надежду на взаимное признание коронавирусных сертификатов между Россией и Евросоюзом. Об этом заявил посол Словении в России Бранко Раковец. Его слова приводит РИА Новости.

Для населения было бы очень полезно, если бы осуществилось такое взаимное признание сертификатов, это облегчило бы путешествия, — заявил дипломат.

Он пояснил, что данный вопрос уже был адресован со стороны ЕС компетентным органам России. В Любляне надеются на положительное решение для всех сторон.

8 июля представители российского Минздрава заявили, что получили письмо от Евросоюза. В нём предложено взаимно признавать электронные сертификаты о вакцинации. Некоторое время назад посол ЕC Маркус Эдерер заявил, что представители Евросоюза обратились в российское министерство для обсуждения возможности признания сертификатов, включающих сведения о вакцинации. Их введение было утверждено в Европарламенте 9 июня. Этот документ подтверждает факт прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Система начала действовать с 1 июля. Идея о введении во всех 27 государствах ЕС общих документов о вакцинации обсуждалась с начала марта.