Двойное значение нашли в решении Венгрии ввести ЧП Политолог Асафов объяснил решение ввести режим чрезвычайного положения в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Фото Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о введении в стране чрезвычайного положения ради «пространства для манёвра» могут иметь двойное значение — общеевропейское и венгерское, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его словам, общеевропейская концепция подразумевает выделение оперативной помощи Украине и украинским беженцам, а венгерский вариант логичен с точки зрения решения местных властей по блокированию шестого пакета санкций против России.

Венгрия всегда принимает суверенные решения и за них потом расплачивается, как это было с использованием российской вакцины от коронавируса, потом это вылилось в лишение помощи от Евросоюза. Несмотря на это, Венгрия принимает суверенные решения, а чрезвычайное положение для спасения экономики может подразумевать неприятные для европейцев и американцев решения. Например, сотрудничество с Китаем, Россией, закупка российских углеводородов и поставки каких-либо российских товаров для спасения венгерской экономики. Это объяснено тем, что, конечно, мы понимаем ваши санкционные озабоченности, что в Европе разгорается конфликт, но тем не менее экономику надо спасать, — объяснил Асафов.

Политолог напомнил, что Евросоюз никак не отреагировал на два предложения Венгрии по поводу того, какие компенсации страна получит за расходы по постройке новых нефтепроводов. В этой связи «пространство для маневра» подразумевает именно решения для спасения венгерской экономики.

24 мая Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне конфликта на Украине. По его словам, мир пребывает на пороге экономического кризиса. Орбан заявил, что чрезвычайное положение даст венгерскому правительству «пространство для манёвра и способность к своевременной реакции» на последствия военного конфликта на Украине.