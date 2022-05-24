В Венгрии ввели чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине Bloomberg: В Венгрии ввели чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Фото snapshot-photography/F.Boillot v/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне конфликта на Украине, передаёт агентство Bloomberg. По его словам, мир пребывает на пороге экономического кризиса из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций.

Министр в своём обращении через Facebook (деятельность в России запрещена) заявил, что чрезвычайное положение вступит в силу в полночь и даст венгерскому правительству «пространство для манёвра и способность к своевременной реакции» на последствия военного конфликта на Украине.

О первых мерах в условиях чрезвычайного положения правительство объявит 25 мая.

Накануне Орбан заявил, что Венгрия откажется обсуждать тему эмбарго на российскую нефть во время саммита Евросоюза, запланированного на следующую неделю. Венгрия является сторонником отказа от запрета Евросоюза на российскую нефть, так как такие меры, по словам руководства страны, нанесут серьезный вред ее экономике.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт пока не получил устраивающего его предложения от ЕС в связи с намерением Брюсселя ввести эмбарго. Дипломат добавил, что в стране рассчитывают на €15–18 млрд, чтобы модернизировать экономику.