FT: Венгрия откажется от обсуждения эмбарго на нефть на саммите Евросоюза

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Венгрия откажется обсуждать тему эмбарго на российскую нефть во время саммита Евросоюза, запланированного на следующую неделю, с таким письмом обратился премьер-министр республики Виктор Орбан к председателю Евросовета Шарлю Мишелю, передаёт Financial Times. Венгрия является сторонником отказа от запрета Евросоюза на российскую нефть, так как такие меры, по словам руководства страны, нанесут серьёзный вред её экономике.

В своём письме венгерский премьер напомнил, что страна не поддержит новые санкции против России, пока не будет решен вопрос финансирования. Оно необходимо для того, чтобы страна имела возможность справиться с последствиями запрета российской нефти.

Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно. Это лишь подчеркнуло бы наши внутренние противоречия, а реалистичной возможности их разрешить не появилось бы, — заявил он.

Отмечается, что Еврокомиссия разработала план на сумму €210 млрд, в котором изложены пути отказа от энергоресурсов из РФ. Орбана, как пишет агентство, этот план не устроил, поскольку в документе не сказано о финансовой помощи европейским странам, зависящим от импорта нефти из России.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт пока не получил устраивающего его предложения от ЕС в связи с намерением Брюсселя ввести эмбарго. Дипломат добавил, что в стране рассчитывают на €15–18 млрд, чтобы модернизировать экономику.