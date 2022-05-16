Венгрия потребовала многомиллиардную компенсацию от Евросоюза МИД Венгрии оценил в €15–18 млрд возможную компенсацию за запрет импорта нефти из РФ

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Будапешт пока не получил устраивающего его предложения от ЕС в связи с намерением Брюсселя ввести эмбарго на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Он добавил, что в стране рассчитывают на €15–18 млрд, чтобы модернизировать экономическую структуру.

Венгрия ожидает, что ЕС предложит решение: инвестиции и компенсация в размере €15–18 млрд за рост цен, которые сделают необходимой полную модернизацию энергетической структуры Венгрии, — приводит слова министра агентство.

Ранее Сийярто заявил, что отказ Венгрии от принятия санкций в отношении российской нефти и газа является не политическим решением, это связано с защитой энергетической безопасности страны. По его словам, Будапешт голосовал за каждый пакет антироссийских санкций в Европейском союзе, несмотря на это, страна сталкивается с несправедливыми упрёками со стороны ЕС.

В случае отказа Венгрии поддержать эмбарго на поставки российской нефти ряд европейских стран допустили возможность отложить на время рассмотрение этого вопроса. В Европе выразили уверенность в том, что Будапешт ещё получится убедить.