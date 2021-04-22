https://static.news.ru/photo/4ed13f00-a37e-11eb-a9e3-96000091f725_660.jpg Эдуард Хегер Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Власти Словакии приняли решение выслать из страны трёх сотрудников российского посольства. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в эфире телеканала ТА3.

Словакия высылает трёх российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней, — сообщил Хегер.

Политик пояснил, что это решение связано с ситуацией в Чехии, власти которой обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых были названы россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые якобы были на объекте за день до взрыва и даже попали на камеры видеонаблюдения. Прага выслала 18 российских дипломатов, российская сторона ответила симметрично, и Москву покинули 20 сотрудников посольства Чехии.

В МИД РФ назвали обвинения Чехии возмутительными и голословными. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова охарактеризовала ситуацию, как «маразматический парад».

21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России до полудня следующего дня вернуть выдворенных дипломатов, иначе численность сотрудников российского посольства в Праге будет сокращена до количества оставшихся работников дипмиссии в Москве. В Кремле посчитали ультиматум неприемлемым. На следующий день чешский министр объявил, что решение о высылке дипломатов в Россию «вступает в силу с сегодняшнего дня». Таким образом, из Чехии будут высланы 60 сотрудников российского посольства. Численность персонала дипмиссии будет сокращена до конца мая.