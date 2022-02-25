Словакия ввела режим ЧП из-за наплыва украинских беженцев

Режим чрезвычайной ситуации введён в Словакии с 12:00 (14:00 мск) 26 февраля, сообщило информационное агентство TASR. Это связано с наплывом беженцев с Украины. Режим позволит создать необходимые условия для принятия людей.

Целью введения режима ЧС является создание условий для принятия обязательных мер по предотвращению и снижению [негативных] последствий чрезвычайного события в связи с массовым наплывом иностранцев на территорию Словакии, — отмечается в сообщении.

Госструктурам предписано обеспечивать порядок и соблюдение законности из-за резкого увеличения числа беженцев, а также предотвратить возникновение кризисных ситуаций, которые могут угрожать жизни, здоровью и имуществу граждан.

Как сообщило Словацкое радио, НАТО намерено укрепить границу Словакии с Украиной размещением подразделения, состоящего из войск Германии и Нидерландов.

Ранее в кабинете министров Германии рассказали о готовности к возможному приёму беженцев с Украины. МИД ФРГ заявил, что с Украины хлынул поток беженцев. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне также готовы принять беженцев.