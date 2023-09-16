Словакия продлила запрет на импорт украинского зерна Словакия продлила запрет на импорт украинского зерна до конца года

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Власти Словакии приняли решение продлить запрет на импорт украинского зерна, передает РИА Новости со ссылкой на правительство республики. Ограничения на поставки будут действовать до конца текущего года.

Правительство Словакии продлило запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до конца этого года, — говорится в сообщении кабмина.

Минсельхоз Словакии сообщил о решении продлить запрет в одностороннем порядке. Данное действие идет вразрез с шагом Европейской комиссии. Днем ранее она сообщила, что не станет продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины. При этом ЕК обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.

Ранее, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить ограничения, запрет на ввоз украинского зерна ввели также Польша и Венгрия. Он затрагивает 24 наименования. Помимо зерновой продукции, в список также вошли говядина, свинина, баранина, мясо коз, птица, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника и вино. Решение ЕК в Польше охарактеризовали как «вредное для европейских фермеров». Премьер-министр Матеуш Моравецкий уточнил, что не намерен прислушиваться к подобным решениям Брюсселя.