Словакия предупреждала Австрию, что стрелок в Вене хотел купить патроны

Братислава предупреждала полицию Австрии о том, что устроивший стрельбу в Вене преступник хотел летом текущего года приобрести боеприпасы в Словакии. Молодой человек пытался купить патроны, но у него не получилось.
По предварительным данным, он не имел права носить оружие. В этой связи австрийскую сторону своевременно уведомили об этом,
Вечером 2 ноября группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли пять человек, ещё не менее 18 получили ранения. Один из нападавших был уничтожен. В списке подозреваемых в организации преступления фигурируют три гражданина Северной Македонии. В МВД страны направлен запрос на предоставление соответствующей информации.
Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина была рядом с местом теракта в Вене. Женщина сидела в ресторане, когда началась стрельба.