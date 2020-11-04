Словакия предупреждала Австрию, что стрелок в Вене хотел купить патроны

https://static.news.ru/photo/5b9889ce-1e94-11eb-ba57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Schroette/Global Look Press

Братислава предупреждала полицию Австрии о том, что устроивший стрельбу в Вене преступник хотел летом текущего года приобрести боеприпасы в Словакии. Молодой человек пытался купить патроны, но у него не получилось.

По предварительным данным, он не имел права носить оружие. В этой связи австрийскую сторону своевременно уведомили об этом, передаёт портал APA со ссылкой на словацких силовиков.

Вечером 2 ноября группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли пять человек, ещё не менее 18 получили ранения. Один из нападавших был уничтожен. В списке подозреваемых в организации преступления фигурируют три гражданина Северной Македонии. В МВД страны направлен запрос на предоставление соответствующей информации.

Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина была рядом с местом теракта в Вене. Женщина сидела в ресторане, когда началась стрельба.