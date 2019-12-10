https://static.news.ru/photo/8058caa4-1b97-11ea-bb5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: President of Russia/via Globallookpress.com

Член немецкого парламента от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид был шокирован определением, которое дал убитому гражданину Грузии Зелимхану Хангошвили российский президент Владимир Путин.

Шмид заявил, что его ужасает выбор слов, которыми глава РФ прокомментировал смерть Хангошвили. Политик подчеркнул, что, даже если убитый был террористом, недопустимо, чтобы иностранные спецслужбы совершали убийство в ФРГ, передаёт Berlin.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы. Он назвал мужчину «очень жёстким и кровавым человеком».