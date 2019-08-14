https://static.news.ru/photo/16d3083c-bec3-11e9-b895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Немецкие следователи нашли новые доказательства того, что супруг убил 41-летнюю Марию Г. и её 16-летнюю дочь, которые пропали в июле 2019 года в Мюнхене. Они зафиксировали наличие следов крови в квартире, где проживала семья.

Следствие полагает, что мать и дочь были убиты в квартире, а потом перевезены в другое место. Супруг женщины является наследником её квартиры в центре Москвы. Исходя из этого немецкие полицейские делают вывод, что преступление было совершено из корыстных побуждений.

Коврик для ног со следами крови был найден в лесном массиве на востоке баварской столицы. При этом следов взлома в квартире нет, передаёт Bild .

Ранее News.ru писал, что полиция ФРГ арестовала мужа россиянки как главного подозреваемого. Он является поздним переселенцем, на Марии Г. он женился в Мюнхене.