Sky News: британский парламент может вынести вотум недоверия Лиз Трасс

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

В британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс из-за нового плана правительства по поддержке экономики страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на одного из британских парламентариев. Еще один член парламента от правящей Консервативной партии не исключил, что в парламенте «что-то произойдет».

Они (парламентарии. – NEWS.ru ) уже подают письма [с голосами в пользу проведения вотума недоверия], считая, что она (Лиз Трасс. – NEWS.ru) разрушит экономику, - заявил политик.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали объявление Трасс о мерах поддержки энергетических компаний. По замыслу главы кабмина, участники рынка будут субсидироваться государством. Она отметила, что новая схема помощи предоставит скидку на оптовые расходы для всех небытовых потребителей с октября по март 2023 года.

Однако, по мнению граждан, власти уделяют крупным корпорациям, получающим из-за роста цен на энергоресурсы сверхприбыли, больше внимания, чем простым британцам. Комментаторы также напомнили, что платежка за энергию в прошлом году обходилась в 30 фунтов стерлингов, а сейчас в 80, и снижения стоимости, по мнению граждан, не произойдет.