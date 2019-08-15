https://static.news.ru/photo/8e9378c8-bf60-11e9-aa90-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В крови ещё одного, уже четвёртого по счёту, человека, работавшего на месте инцидента в Солсбери, обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

Следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы лондонской полиции.

Информацию подтвердили представители контртеррористического подразделения, которые ведут расследование инцидента с применением вещества «Новичок» в Солсбери.

Как ранее писал News.ru, 66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок».

Позже жертвами этого же яда стали двое жителей соседнего города Эймсбери: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стёрджес. Они нашли замаскированный под духи контейнер с этим веществом. Женщина брызнула содержимое флакона себе на запястье. Стёрджес врачам спасти не удалось. Роули вышел из больницы, но позже его парализовало.

5 сентября прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении. Власти королевства объявили, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём.

В МИД РФ все обвинения в отношении Москвы отрицают, называя их инсинуациями.