Скабеева заявила об атаке украинских гомосексуалистов на Донбасс

https://static.news.ru/photo/73045fd8-b882-11eb-bdfe-96000091f725_660.jpg Ольга Скабеева Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский послушался совета своего американского коллеги Джо Байдена и отправил в Донбасс «колонны украинских гомосексуалистов». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила телеведущая Ольга Скабеева.

По её словам, речь идёт про «гей-атаку» на весь Донбасс. В ход, подчеркнула Скабеева, пошла тяжёлая артиллерия. Ведущая уверяет, что на восток Украины врываются «радужные парады». И их проведение в Донбассе было инициировано после получения соответствующего совета от американцев, а именно от Джо Байдена.

Без агентства США по международному развитию подобная гей-атака или гей-инициатива в Донбассе была бы невозможна. Теперь американцы дали зелёный свет, и в Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов. И неясно, каким местом вперёд пойдут эти ЛГБТ-активисты, — добавила журналистка. Эфир передачи обнародован на YouTube.

Ранее сенатор Алексей Пушков высмеял решение госсекретаря США Энтони Блинкена о том, чтобы вывешивать над зданиями американских посольств рядом с национальным флагом радужное знамя ЛГБТ. Об этом российский политик написал в своём Telegram-канале.

В качестве ответа на такое решение сенатор предложил вывешивать над российскими посольствами кроме национального флага Знамя Победы.