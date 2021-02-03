Ситуацию с запасами угля на ТЭС по всей Украине назвали критической

На Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля на ТЭС. Это может привести к возникновению общесистемной аварии и введению графиков аварийного отключения электричества.
Как сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ежедневное уменьшение запасов угля
Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединённой энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей, — сообщается на сайте комиссии.
При этом в НКРЭКУ отметили, что тепловые станции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива. Иначе к ним будут применяться санкции в рамках действующего законодательства.
Ранее NEWS.ru писал, что на Запорожской ТЭС остановлены четыре блока тепловой электростанции. Причина аварии — повреждение поверхности нагрева котлоагрегата.