Символику 14-й дивизии СС «Галичина» в Киеве признали нацистской

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Окружной административный суд Киева признал противоправными заявления о том, что символика 14-й дивизии СС «Галичина» не является символикой нацистского режима, рассказал 27 мая депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский.

Указанное решение было принято в результате рассмотрения иска главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского в отношении парламентария и бывшего руководителя Института нацпамяти Владимира Вятровича.

Депутат ранее делал публичные заявления по поводу закона о запрете пропаганды тоталитарных режимов. В частности, Вятрович утверждал, что правовая норма не запрещает демонстрировать символику дивизии СС «Галичина», боевики которой были причастны к массовым убийствам и карательным операциям во время Великой Отечественной войны.

Признать противоправными действия Украинского института национальной памяти и главы Украинского института национальной памяти о предоставлении вывода о том, что символика 14-й дивизии войск СС «Галичина» не являются нацистского режима, — процитировал решение суда Бужанский в своём Telegram-канале.

Как ранее писал NEWS.ru, постановление о прекращении уголовного дела о массовых зверствах нацистов в Крыму было отмененоВерховным судом республики.