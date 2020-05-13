Верховный суд Крыма возобновил расследование дела о зверствах нацистов

https://static.news.ru/photo/ed196060-9525-11ea-96fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: vs.krm.sudrf.ru

Постановление о прекращении уголовного дела о массовых зверствах нацистов в Крыму было отменено Верховным судом республики.

Судом было дано разрешение на отмену ходатайства старшего следователя УКГБ при Совете министров Украинской ССР по Крымской области полковника Башмакова (о прекращении дела — прим. NEWS.ru), — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что дело было возбуждено 28 июля 1969 года УКГБ при СМ УССР по Крымской области. Тогда органами следствия выполнен существенный объем следственных действий, допрошено сотни свидетелей и обвиняемых, проведено десятки осмотров и опознаний. Позже дело прекратили.

Как писал NEWS.ru, следствие установило новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму во время Великой Отечественной войны. Утверждается, что сыщикам удалось установить непосредственных участников данных преступлений и их жертв. Эти сведения не нашли отражения в итоговых процессуальных документах советского следствия.

Чтобы восстановить историческую справедливость и довести расследование до конца, крымские прокуроры обратились в Верховный суд республики с ходатайством, в котором просят отменить постановление о прекращении данного дела.