Следствие обнаружило новые преступления нацистов в Крыму

https://static.news.ru/photo/39041b32-8aea-11ea-b70b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Следствие установило новые эпизоды преступлений нацистов в Крыму во время Великой Отечественной войны. Для этого сыщики подвергли ревизии дело, возбуждённое 28 июля 1969 года УКГБ при СМ УССР по Крымской области.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, в результате вскрылись новые факты преступной деятельности нацистов за период оккупации городов Алушты, Евпатории и Симферополя, Белогорского района в 1941–1944 годах.

Было замучено и убито более 17 тысяч человек. Особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки Бахчисарайского района. На каторжный труд в Германию и Румынию угнано порядка 3 тысяч человек, — уточняется пресс-релизе.

Утверждается, что сыщикам удалось установить непосредственных участников данных преступлений и их жертв. Эти сведения не нашли отражения в итоговых процессуальных документах советского следствия. Само дело 1969 года было прекращено, часть материалов было переслано в Германию.

Чтобы восстановить историческую справедливость и довести расследование до конца, крымские прокуроры обратились в Верховный суд республики с ходатайством, в котором просят отменить постановление о прекращении данного дела.

28 апреля пресс-служба ФСБ в Крыму сообщила о раскрытии документов о преступлениях нацистов на полуострове во времена Великой Отечественной войны. Копии писем, отчётов и протоколов были переданы в Госархив Крыма и архив Севастополя.

9 апреля главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о геноциде жителей Ростовской области, организованном оккупационными немецкими войсками и спецслужбами в 1942 году. Главным эпизодом стало уничтожение 27 тысяч евреев и коммунистов, совершённое под видом переселения жителей посёлка Змиёвская Балка. Другое военное преступление — убийство 3,5 тысячи мирных жителей города Шахты, тела которых сбросили в стволы угольных рудников. Третий эпизод — массовые расстрелы пионеров и жителей Грузиновского сельсовета в 1943-м.

29 марта Германия решила передать России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны, писал NEWS.ru.