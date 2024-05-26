Сильная турбулентность привела к травмам у 12 человек на рейсе из Катара Sky News: 12 человек на рейсе Доха — Дублин пострадали из-за турбулентности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шесть пассажиров и шесть членов экипажа пострадали при попадании самолета авиакомпании Qatar Airways в зону турбулентности, сообщает Sky News. Отмечается, что борт летел из Дохи в Дублин. В момент происшествия он находился в небе над Турцией. При этом самолет не делал экстренных посадок и штатно приземлился в Ирландии.

Прибывший борт встречали экстренные службы Дублина, а также полиция. Всем пострадавшим оказывается всесторонняя помощь пассажирам и сотрудникам авиакомпании. В Qatar Airways назвали травмы, полученные пассажирами и экипажем, незначительными. Начато внутреннее расследование произошедшего.

Ранее более 70 человек пострадали из-за сильной турбулентности во время полета самолета авиакомпании Singapore Airlines, который направлялся из Лондона в Сингапур. Шестеро участников события получили тяжелые травмы, а еще два пассажира скончались.

Военный летчик Игорь Голованов предположил, что самолет сингапурской авиакомпании мог оказаться в зоне турбулентности из-за ошибки в работе пилотов. Он напомнил, что турбулентный поток мог появиться из-за воздушных завихрений, и призвал дождаться окончания официального расследования инцидента.