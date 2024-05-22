Названы причины попадания лайнера Singapore Airlines в зону турбулентности Летчик Голованов: турбулентный поток может появиться из-за воздушных завихрений

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Самолет авиакомпании Singapore Airlines, который направлялся из Лондона в Сингапур, мог оказаться в зоне турбулентности из-за ошибки в работе пилотов, заявил в беседе с MIR24.TV военный летчик Игорь Голованов. Он напомнил, что турбулентный поток мог появиться из-за воздушных завихрений и призвал дождаться окончания официального расследования инцидента.

Я не могу рассчитывать на экспертное мнение, но мое личное мнение, как летчика, состоит в том, что, скорее всего, подвел человеческий фактор, недоработка людей. Я не верю в то, что самолет летел-летел, и вдруг начал падать. Какая-то причина этому была и, как правило, это ошибка пилотов. Но, конечно, я могу ошибаться, тут требуется официальное расследование, — уточнил Голованов.

Летчик добавил, что турбулентный поток может появиться из-за воздушных завихрений или неправильно выдержанного режима полета. Голованов напомнил, что в такой ситуации в салоне воздушного судна происходят перегрузки, во время которых пассажиры должны быть пристегнуты к своим креслам. Пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.

Ранее более 70 человек пострадали из-за сильной турбулентности во время полета самолета авиакомпании Singapore Airlines, который направлялся из Лондона в Сингапур. Шестеро участников события получили тяжелые травмы, а еще два пассажира скончались.