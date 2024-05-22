Резко выросло число пострадавших от турбулентности на рейсе из Лондона Число пострадавших от турбулентности во время полета из Лондона превысило 70

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Число пострадавших от сильной турбулентности во время полета лайнера Singapore Airlines из Лондона в Сингапур превысило 70 человек. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на больницу в Бангкоке, куда были госпитализированы травмированные пассажиры.

Доставлен 71 человек, шестеро из них получили тяжелые травмы, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в результате сильной турбулентности пострадали около 30 человек. При этом два пассажира рейса погибли. Инцидент произошел 21 мая. Экипаж самолета подал сигнал аварийной ситуации над Андаманским морем. После этого борт вынужденно приземлился в аэропорту Бангкока.

По данным СМИ, один из погибших не был пристегнут в момент, когда самолет сильно трясло, вторй скончался уже после экстренной посадки. На распространившихся в Сети кадрах видно, что по всему салону разбросана еда. Всего на борту было 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

В прошлом году пассажирка рейса Петропавловск-Камчатский — Москва рассказала о пережитом страхе во время сильной турбулентности на борту самолета, из-за которой пострадала одна женщина. По ее словам, инцидент произошел, когда Boeing пролетал над северной частью Уральского хребта. Выйдя из санузла, женщина попыталась сесть на свое место, однако из-за тряски потеряла равновесие и упала, ударившись затылком о ручку кресла.