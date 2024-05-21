Появилось видео из самолета, где турбулентность привела к гибели мужчины Появились кадры из самолета Лондон — Сингапур, где турбулентность убила мужчину

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Telegram-канал KP.RU опубликовал видео из самолета авиарейса Лондон — Сингапур, который попал в сильную турбулентность, из-за нее погиб мужчина, еще минимум 30 человек пострадали. Всего в самолете находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета подал сигнал аварийной ситуации над Андаманским морем. После этого борт вынужденно приземлился в аэропорту Бангкока. Погибший не был пристегнут в момент, когда самолет сильно трясло. К моменту посадки пассажиров встречали медики.

Также самолет авиакомпании Air India вспыхнул во время взлета в Индии. Лайнер Airbus A320 должен был лететь из города Бангалора в Кочи, но прямо во время набора высоты у него загорелся правый двигатель.

До этого одноместный самодельный самолет потерпел крушение в Суздальском районе Владимирской области. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Управляющий самолетом «конструктор погиб». По предварительным данным, падение произошло в поле.

Кроме того, жители Севастополя засняли военный самолет, который потерпел крушение в Черном море. На распространившемся в Сети ролике видно, что борт был охвачен огнем. Видео снял местный житель, который в это время ехал на машине. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что военный самолет упал в море.