Турбулентность убила непристегнутого пассажира рейса Лондон — Сингапур

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Пассажир рейса авиакомпании Singapore Airlines, следовавшего из Лондона в Сингапур, погиб в результате сильной турбулентности, еще минимум 30 человек пострадали, сообщает The Mirror. По его данным, экипаж самолета подал сигнал аварийной ситуации над Андаманским морем. После этого борт вынужденно приземлился в аэропорту Бангкока.

Как отмечает издание, погибший не был пристегнут в момент, когда самолет сильно трясло. На распространившихся в Сети кадрах видно, что по всему салону разбросана еда. К моменту посадки пассажиров встречали медики. Всего на борту было 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Ранее пассажирка рейса Петропавловск-Камчатский — Москва рассказала о пережитом страхе во время сильной турбулентности на борту самолета, из-за которой пострадала одна женщина. По ее словам, инцидент произошел, когда Boeing пролетал над северной частью Уральского хребта.

По ее словам, выйдя из санузла, женщина попыталась сесть на свое место, однако из-за тряски потеряла равновесие и упала, ударившись затылком о ручку кресла, рана оказалась открытой. Среди пассажиров на борту оказался министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков, который обработал рану пострадавшей. Когда у другой пассажирки началась паника, он помог ей справиться с эмоциями.