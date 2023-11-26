«Все на пол»: министр оказался на борту попавшего в турбулентность лайнера Глава Минздрава Камчатки помог пассажирам попавшего в турбулентность самолета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков помог пассажирам, когда летевший из Петропавловска-Камчатского в Москву самолет попал в зону турбулентности, передает Telegram-канал «112». На опубликованном видео видно, что лайнер сильно трясет, а люди кричат и зовут на помощь.

Во время полета одна из пассажирок незадолго до попадания самолета в зону турбулентности отстегнула ремень, а когда лайнер начало трясти, упала и ударилась головой.

По данным «112», глава Минздрава Камчатки обработал рану упавшей женщине, а когда у другой пассажирки началась паника, Гашков помог и ей.

Ранее в аэропорту Самары сняли на видео, как один из пассажиров пробежался по ленте для багажа, чтобы достать что-то забытое в чемодане. Мужчина чуть не уехал на ленте в багаж. СМИ писали, что он достал нужные документы и успел на свой рейс.

25 ноября легкий самолет жестко приземлился на лед в Тверской области. Опубликовано видео, на котором видно борт, который рухнул на лед Волги в 50 метрах от берега. СМИ писали, что на борту находился только пилот — Герой Советского Союза летчик-испытатель Борис Келазев, он не пострадал.