Бегущий по багажной ленте в аэропорту Самары пассажир попал на видео В Самаре пассажир пробежался по багажной ленте в поисках забытых документов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал видео из самарского аэропорта Курумоч, на котором видно, как пассажир в шляпе запрыгивает на багажную ленту и бежит по ней, пытаясь достать что-то из своего чемодана. По данным канала, мужчина забыл в сумке важные документы.

SHOT отмечает, что пассажир едва не уехал в багаж, но история закончилась благополучно. Ему удалось достать нужные документы и успеть на свой рейс.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса в Москву угрожал взорвать самолет, если бортпроводники не принесут ему водки. Любителем крепкого алкоголя оказался 39-летний хоккеист команды ЛХЛ «Монетка» из Екатеринбурга Андрей Сидякин. Во время полета он вел себя вызывающе и приставал к бортпроводникам.

До этого стало известно, что в столичном аэропорту Шереметьево двое не знакомых друг с другом мужчин угрожали взрывом. Оба инцидента произошли в терминале B с разницей в два часа. Так, вечером 26 октября Александр Л. ожидал начала посадки на рейс AFL1458 до Новокузнецка. Во время разговора мужчина заявил, что в помещении нужно всех взорвать. После этого на место оперативно прибыли сотрудники службы безопасности. Они проверили территорию, поговорили с Александром и передали его полицейским.