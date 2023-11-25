Легкомоторный самолет сел на Волгу в Тверской области Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Волге у деревни Тихоново

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Волге в районе деревни Тихоново в Тверской области, сообщило ТАСС региональное ГУ МЧС России. Он приземлился в 50 метрах от берега и частично провалился передней частью под лед. Пилот воздушного судна не пострадал.

Поступило сообщение о совершении жесткой посадки легкомоторного самолета на поверхность реки Волги в районе населенного пункта Тихоново Кимрского МО Тверской области. Самолет приземлился в 50 метрах от берега на лед, частично провалился передней частью, — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС отметили, что пилот выбрался из самолета самостоятельно, на месте происшествия не произошло возгорания, там работают оперативные службы. РЕН ТВ добавляет, что воздушным судном управлял 71-летний Герой Советского Союза Борис Келазев. По данным канала, самолет не имел опознавательных знаков, а полет не был согласован. В то же время Telegram-канал «112» сообщил, что в июле 2022 года Келазев совершил жесткую посадку самолета под Тверью.

Ранее стало известно, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. В результате происшествия пилот воздушного судна получил травмы и был доставлен в больницу. Инцидент произошел вечером в четверг, 15 сентября, в Новоаннинском районе области.