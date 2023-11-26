«Казалось, что падаем»: летевшая в Москву пассажирка о турбулентности Пассажирка рассказала о страхе во время турбулентности по пути в Москву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирка рейса Петропавловск-Камчатский — Москва рассказала РЕН ТВ о пережитом страхе во время сильной турбулентности на борту самолета, из-за которой пострадала одна женщина. По словам собеседницы телеканала, инцидент произошел, когда Boeing пролетал над северной частью Уральского хребта.

Было ощущение, что падаем вниз. Было страшно, началось все неожиданно. Женщина, которая получила травму, она в этот момент находилась в туалете и пыталась дойти до своего места. При падении самолета вниз она получила травму головы, — рассказала пассажирка.

По ее словам, выйдя из санузла, женщина попыталась сесть на свое место, однако из-за тряски потеряла равновесие и упала, ударившись затылком о ручку кресла, рана оказалась открытой.

Среди пассажиров на борту оказался министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков, который обработал рану пострадавшей. Когда у другой пассажирки началась паника, он помог ей справиться с эмоциями.

Ранее в соцсетях появилось видео момента турбулентности Boeing. На кадрах видно, что лайнер сильно трясет, а люди кричат и зовут на помощь.

25 ноября легкий самолет жестко приземлился на лед в Тверской области. Опубликовано видео с бортом, который рухнул на лед Волги в 50 метрах от берега. СМИ писали, что на борту находился только пилот — Герой Советского Союза, летчик-испытатель Борис Келазев, он не пострадал.