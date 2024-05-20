Двигатель самолета загорелся во время набора высоты Самолет авиакомпании Air India вспыхнул во время взлета в Индии

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Самолет авиакомпании Air India вспыхнул во время взлета в Индии, сообщает Telegram-канал SHOT. Лайнер Airbus A320 должен был лететь из города Бангалора в Кочи, но прямо во время набора высоты у него загорелся правый двигатель.

Пилоты приняли решение экстренно вернуться обратно в аэропорт. Уже на взлетно-посадочной полосе пламя охватило весь двигатель, а все 179 пассажиров были эвакуированы по надувным трапам. Предварительно известно, что пострадавших нет.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет рейса Екатеринбург — Бишкек переехал техника, который осматривал шасси. По предварительной информации, борт принадлежит компании «Уральские авиалинии». Предполагается, что пилот рейса не дождался сигнала и начал движение. В компании и пресс-службе воздушной гавани пока не прокомментировали данную информацию.

Также на севере Подмосковья однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолет Zlin Z 142 пролетел над автодорогой на опасно низкой высоте. Представитель Росавиации сообщил, что корпорация намерена провести расследование инцидента. Он подчеркнул, что подобное пилотирование могло закончиться негативными последствиями.