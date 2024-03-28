Военный самолет упал в море у Севастополя Развожаев сообщил о падении военного самолета в море у Севастополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-35

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что военный самолет упал в море. По его словам, пилот катапультировался, его подобрали спасательные службы. Как добавил глава города, жизни военного ничего не угрожает.

Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает, — написал Развожаев.

Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник также сообщил о падении истребителя Су-35 в районе Севастополя. Министерство обороны России соответствующую информацию не комментировало.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что вертолет Ми-8 утром 21 марта совершил аварийную посадку в районе поселка Ровеньки Белгородской области. По данным канала, в результате происшествия пострадал один пилот. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как пишет Baza, на борту вертолета находились четыре человека, одного из них госпитализировали. Канал отмечает, что сам вертолет получил механические повреждения.