Стало известно о падении вертолета Ми-8 в Белгородской области Baza: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Белгородской области

Telegram-канал Baza сообщает, что вертолет Ми-8 утром 21 марта совершил аварийную посадку в районе поселка Ровеньки Белгородской области. По данным канала, в результате происшествия пострадал один пилот. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как пишет Baza, на борту вертолета находились четыре человека, одного из них госпитализировали. Канал отмечает что сам вертолет получил механические повреждения. По предварительным данным, причиной жесткой посадки стала ошибка пилота.

Утром 14 марта стало известно, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Колыме. СМИ сообщали по меньшей мере о двоих погибших. На борту вертолета находились 20 вахтовиков. Воздушное судно, принадлежащее компании «Дальнереченск Авиа», потерпело крушение в районе Кварцевой горы. По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области. Его будут расследовать по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследование контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.