Самодельный самолет рухнул во Владимирской области Пилот погиб при крушении самодельного самолета во Владимирской области

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Одноместный самодельный самолет потерпел крушение в Суздальском районе Владимирской области, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.

По предварительным данным, 19 мая около 14:45 в районе аэродрома Павловское, расположенного в Суздальском районе Владимирской области, упал самодельный одноместный самолет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Суздальского района РИА Новости рассказали, что управляющий самолетом «конструктор погиб». По данным собеседника, падение произошло в поле.

Ранее в Казахстане самолет Ан-2 рухнул в воду и перевернулся. Авария произошла в Костанайской области, когда санитарный рейс летел из города Аркалык в Костанай. Во время полета самолет начал стремительно терять высоту, после чего упал в воду и перевернулся. На борту были два члена экипажа и три пассажира, включая врача, фельдшера и пациента с инфарктом миокарда. Все были госпитализированы.

До этого жители Севастополя засняли военный самолет, который потерпел крушение в Черном море. На распространившемся в Сети ролике видно, что борт был охвачен огнем. Видео снял местный житель, который в это время ехал на машине. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что военный самолет упал в море.