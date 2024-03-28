Появились кадры падения горящего самолета в Севастополе

Жители Севастополя засняли военный самолет, который упал в море. Telegram-канал «Подъем» опубликовал ролик, на котором видно, что борт охвачен огнем и быстро снижается. Момента самого падения на видео нет.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военный самолет упал в море. По его словам, пилот катапультировался, его подобрали спасательные службы на расстоянии 200 метров от берега. Как добавил глава города, жизни военного ничего не угрожает, гражданские объекты не пострадали.

Как выяснил Telegram-канал «112», в районе Севастополя упал истребитель Су-35. Министерство обороны России соответствующую информацию не комментировало.

До этого стало известно, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в районе поселка Ровеньки Белгородской области. Инцидент произошел утром 21 марта. По данным канала, в результате происшествия пострадал один пилот. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Отмечается, что на борту вертолета находились четыре человека, одного из них госпитализировали. Сам вертолет получил механические повреждения. По предварительным данным, причиной жесткой посадки стала ошибка пилота.