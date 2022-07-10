Siemens назвала политическим решение отправить турбину «Северного потока»

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода

Представители Siemens Energy заявили, что решение Оттавы отправить турбину для «Северного потока» в Германию после ремонта было необходимым, пишет Reuters. В компании отметили, что отправка турбины позволит немецкой стороне «вернуться на российский трубопровод». Также в Siemens заверили, что сотрудники фирмы хотели отправить турбину, которая долгое время была в ремонте, как можно скорее.

Политическое решение об отправке турбины (в Германию. — NEWS.ru) является необходимым и важным первым шагом на пути к поставке турбины. В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными утверждениями и логистикой, — сказано в заявлении компании.

Министерство энергетики Украины призвало власти Канады не возвращать турбину Siemens для «Северного потока», которую Оттава задержала после ремонта. Сотрудники ведомства в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) указали, что решение об отправке турбины в Германию противоречит целостности санкций против России.

До этого в «Газпроме» сообщили, что компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод «Северный поток» были ограничены.