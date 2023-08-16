Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

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Швейцария присоединяется к 11-му пакету санкций ЕС против России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета страны. В частности, расширен список электронных компонентов, подпадающих под запрет на экспорт.

Федеральный совет решил возобновить с 16 августа 2023 года другие меры 11-го пакета санкций ЕС, которые имеют отношение к Швейцарии. К ним относится запрет 87 новым компаниям на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому укреплению России, в том числе компаниям из третьих стран, которые поставляли такие товары в Россию, — говорится в документе.

Кроме того, расширен список товаров, на которые распространяется запрет на экспорт. Теперь он включает, в частности, электронные компоненты и прекурсоры химического оружия. Также запрещена продажа в России прав интеллектуальной собственности или коммерческой тайны, относящихся к определенным товарам.

Запрет на транзит через Россию был также распространен на другие товары, такие как реактивное топливо и топливные присадки, а также на товары, пригодные для использования в авиационной или космической промышленности, — отмечается в документе.

23 июня против России вступил в силу 11-й пакет европейских санкций. В него в том числе были включены меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз представил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний.

Под новые санкции Евросоюза попaли российские чиновники, журналисты, предприниматели, военные, а также петербургский «ЧВК Вагнер Центр». Всего в cанкционных списках ЕС 33 структуры и 104 физических лица, среди которых военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный, Александр Слaдков, а также журналисты Михаил Леонтьев и Ольга Белова.