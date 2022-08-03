Швейцария решила заморозить активы «Сбера» и ввести эмбарго на золото Швейцария ввела эмбарго на импорт российского золота и заморозила активы Сбербанка

Фото: Gennadii Khameliyanin / Global Look Press

Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций, включающий эмбарго на поставки золота, следует из документа, опубликованного на сайте Федерального совета страны. Он сходится с ранее принятыми рестрикциями Евросоюза против РФ.

Федеральный совет 3 августа ввел дополнительные санкции против России в соответствии с последними санкциями ЕС в отношении золота и изделий из золота. Меры вступают в силу в 6 часов вечера 3 августа, — говорится в сообщении.

Новые меры в первую очередь коснутся экспорта, импорта или транспортировки золота и изделий из золота из России. Под рестрикции также попадают услуги, связанные с этими товарами.

Под предлогом борьбы с глобальными продовольственным и энергетическим кризисами Берн сделал два исключения в отношении транзакций, связанных с поставками сельскохозяйственной продукции и нефти в третьи страны. Швейцария пошла на этот шаг по аналогии с политикой ЕС.

Под санкциями по-прежнему находится Сбербанк, чьи активы заморожены, а также ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги. Однако новые исключения вводятся для обеспечения упорядоченного сворачивания сделок и продажи дочерних компаний Сбербанка.

В ведомстве также напомнили, что 29 июля Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER) добавил в санкционный список еще 54 человека и девять организаций. Таким образом, список физических и юридических лиц, против которых введены санкции в связи с конфликтом на Украине, полностью соответствует списку ЕС, отмечается в документе.

Седьмой пакет санкций в отношении России ЕС ввел 21 июля. Рестрикции предусматривали запрет на покупку российского золота, распространялись на Сбербанк, «Юнармию», фонд «Русский мир», а также еще ряд юридических и физических лиц. В числе последних оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актеры Владимир Машков, Сергей Безруков и другие.