Швейцарцев будут сажать в тюрьму за перегрев домов зимой Власти Швейцарии пригрозили жителям тюремным сроком за обогрев домов выше 19 градусов

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли предупредил жителей Швейцарии о грозящих им штрафах и тюремном заключении до трех лет в случае перегрева домов зимой. Это касается тех, кто будет поддерживать в жилье температуру выше 19 градусов, пишет Blick.

Спурндли пояснил, что такими действиями люди будут нарушать директивы правительства из-за нехватки газа.

Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию, — сказал представитель департамента экономики.

Тюремный срок будет грозить тем, кто умышленно нарушит распоряжение правительства. В остальных случаях ограничатся штрафами. Директивы властей Швейцарии сводятся к тому, что при нехватке газа в зданиях, которые им отапливаются, температура не должна превышать 19 градусов. Горячую воду разрешено нагревать только до 60 градусов.

Под запрет попадает использование обогревателей или палаток с горячим воздухом. Должны быть отключены сауны и бассейны. В стране риск дефицита электроэнергии и газа считается самым высоким.

Ранее швейцарский Федеральный совет сообщил о старте национальной кампании по недопущению перебоев с обеспечением электричеством и газом предстоящей зимой. Люди должны снизить температуру отопления, экономить горячую воду, а также выключать электроприборы и освещение, когда они не нужны.