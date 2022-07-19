Шведский офицер погиб на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лейтенант ВВС Швеции погиб в бою под Донецком. Он приехал на Украину около двух месяцев назад, чтобы поделиться своими тактическими знаниями, сообщает телекомпания SVT. Погибшему, имя которого не называется, было 28 лет, он имел звание лейтенанта. Источник телекомпании уточнил, что военный скончался от ранения в грудь.

Канал отмечает, что по неподтвержденным данным, на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ отправились несколько сотен шведов. Среди них были как отставные, так и действующие военнослужащие. Достоверно известно, что некоторые из них вошли в состав так называемой интернациональной бригады, другие находятся в более мелких подразделениях.

Ранее сообщалось о смерти британского наемника Пола Ури, попавшего в плен в ДНР. Глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что причиной его смерти стала острая коронарная недостаточность, осложненная отеком легких. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова также отметила, что к хроническим болезням британца добавился стресс, связанный с пленением и нежеланием властей родины заниматься его судьбой.

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что ответственность за гибель Ури должна понести Россия. Москва обвинения в его смерти отвергла.