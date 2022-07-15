Названа причина смерти пленного британского наемника Пола Ури Пленного британский наемник Пол Ури умер от острой коронарной недостаточности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пленный британский наемник Пол Ури, находившийся в ДНР, умер от острой коронарной недостаточности, сообщила в эфире телеканала Россия 24 глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Накануне омбудсмен республики Дарья Морозова указывала на то, что причиной смерти стали стресс и хронические заболевания боевика.

Он умер от острой коронарной недостаточности, осложнившейся отеком легких и головного мозга, это я уже говорю официальную информацию, — сказала Никонорова.

Глава дипведомства подчеркнула, что Ури нельзя считать военнослужащим ВСУ, поскольку он прибыл на территорию ДНР в качестве наемника и вел вербовочную работу. По этой причине, как отметила Никонорова, его нельзя считать комбатантом (лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооружённого конфликта и имеющее в этом качестве особый юридический статус).

Это наемник, то есть человек, который не является, в соответствии с женевскими конвенциями, в частности с дополнительным протоколом, не обладает статусом комбатанта, соответственно, не может быть и военнопленным, то есть не может обладать таким статусом, — пояснила Никонорова.

Ранее МИД Британии вызвал российского посла в связи со смертью подданного Пола Ури в ДНР в связи с заявлением главы внешнеполитического ведомства Лиз Трасс о том, что РФ должна понести полную ответственность за эту смерть, поскольку мужчина занимался гуманитарной работой и не был наемником.