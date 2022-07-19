Россия отвергла обвинения в гибели британского наемника Посол России в Лондоне отверг обвинения в смерти британского наемника в ДНР

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Москва отвергает обвинения Лондона в смерти британского наемника Пола Ури в ДНР, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24». Келин сообщил, что британский МИД вызвал российского дипломата для предоставления «высокопарных и аррогантных» обвинений из-за смерти Ури. Посол добавил, что наемник скончался от диабета, при этом ему оказывали необходимую медицинскую помощь.

Что касается возложения на нас ответственности — на Россию как государство, это, конечно, смешно. Мы эту ответственность не принимаем, наемники находятся в юрисдикции другой страны, а именно Донецкой Народной Республики, и суд, который там состоялся, имеет над ними юрисдикцию, — подчеркнул он.

Ури скончался 10 июля. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Москва должна нести полную ответственность за это. При этом она назвала Ури сотрудником гуманитарной помощи.

Отмечается, что Ури страдал рядом хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет, а Британия не озаботилась тем, чтобы обеспечить его необходимыми лекарствами по линии Красного Креста. Наемника лечили врачи ДНР.