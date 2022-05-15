Швеция официально приняла решение о вступлении в НАТО

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Власти Швеции официально приняли решение о вступлении в НАТО. Правящая социал-демократическая партия начнёт работу над подачей заявки о членстве в Альянсе, передаёт РИА Новости.

На своём заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО, — цитирует агентство заявление партии.

Ранее аналогичное решение было принято властями Финляндии. Против членства этих стран в Альянсе выступают Турция и Италия. Анкара упрекает Швецию и Финляндию в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической организацией, и требует положить им конец. В Риме считают, что сейчас не время для расширения НАТО и предлагают поставить в лист ожидания всё, что отдаляет мир, имея в виду ситуацию на Украине.

В МИД России заявили, что Москва не оставит без политической реакции вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Решение о российском ответе будет приниматься на основе тщательного анализа ситуации в области безопасности в регионе.

В США, в свою очередь, пообещали Стокгольму и Хельсинки помощь в случае нападения на них до принятия в состав НАТО. В Пентагоне добавили, что с обеспокоенностью следят за заявлениями Москвы по поводу расширения Альянса.