Европа

Швеция не смогла избежать кризиса при помощи отказа от карантина

20:16, 18 мая 2020 409
Фото: Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

Аналитики прокомментировали отказ властей Швеции от карантина в связи с пандемией коронавируса. По их словам, избежать кризиса в стране не удалось.

Так, бывшая сотрудница центробанка государства Кристина Ниман считает, что эффект окажется примерно таким же, как и в других странах, передаёт Financial Times. При этом с уверенностью говорить о последствиях ещё рано, отметила она.

Старший аналитик Capital Economics Дэвид Оксли добавил, что экономические показатели страны выглядят «зловеще».

Может быть, они и не так плохи, как в других странах, но падение было беспрецедентным, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, отсутствие строгого карантина в Швеции объясняется доверием в обществе. Так, министр иностранных дел Анна Линде объяснила, почему власти не пошли по примеру других стран в борьбе с распространением нового коронавируса.

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