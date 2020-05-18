Швеция не смогла избежать кризиса при помощи отказа от карантина

Аналитики прокомментировали отказ властей Швеции от карантина в связи с пандемией коронавируса. По их словам, избежать кризиса в стране не удалось.
Так, бывшая сотрудница центробанка государства Кристина Ниман считает, что эффект окажется примерно таким же, как и в других странах,
Старший аналитик Capital Economics Дэвид Оксли добавил, что экономические показатели страны выглядят «зловеще».
Может быть, они и не так плохи, как в других странах, но падение было беспрецедентным, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, отсутствие строгого карантина в Швеции объясняется доверием в обществе. Так, министр иностранных дел Анна Линде объяснила, почему власти не пошли по примеру других стран в борьбе с распространением нового коронавируса.
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