Швеция не смогла избежать кризиса при помощи отказа от карантина

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Число пациентов, скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции в Италии за последние сутки, составило рекордно низкое число с 9 марта — 99 человек. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты страны.

По данным ведомства, общее число умерших от коронавируса достигло 32 007 человек. Количество излечившихся от COVID-19 за последние сутки достигло 2150 человек в Италии. Всего вылечились 127 326 человек. Число...