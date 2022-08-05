Штаб теробороны ДНР сообщил о ведущихся боях в городской черте Артемовска

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Минометный расчет ВДВ ВС РФ работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине

Союзные силы вступили в бой в городской черте Артемовска, сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Отмечается, что в настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России взяла под контроль 266 населенных пунктов, включая Гладосово.

Идут бои в городской черте Артемовска! Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО «Ураган» и «Град», 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов, — говорится в сообщении.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что войска России, Луганской и Донецкой народных республик, а также ЧВК Вагнера вошли в Артемовск. По его словам, идут ожесточенные бои внутри города.

После этого сообщалось, что группа украинских артиллеристов вблизи Артемовска обстреляла свои же позиции. По словам офицера Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко, в результате «дружеского огня» был уничтожен ротный опорный пункт, бронетехника и до взвода личного состава.