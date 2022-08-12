Шрёдер подал в суд на бундестаг, чтобы вернуть особые привилегии

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Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер подал в суд на бундестаг, чтобы вернуть привилегии, которых он был лишен в мае, сообщается в Twitter агентства DPA. Подробности судебного иска не сообщаются.

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подал в суд на парламент страны, чтобы восстановить особые привилегии, которых он был лишен в мае, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шрёдер остался без ранее полагавшегося ему бюро в бундестаге за государственный счёт и без сотрудников. Комитет бундестага по бюджету решил сократить эту статью расходов, соответствующий запрос подали представители правящей в ФРГ коалиции.

Формальным основанием для такого решения стало то, что Шрёдер не использует доступные ему помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала российской военной операции на Украине. При этом экс-канцлеру ФРГ сохранили пенсию и право на личную охрану. В прошлом году расходы на сотрудников Шрёдера и их командировки составили €419 тысяч.