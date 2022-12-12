Шольц заявил о продолжении сотрудничества с Россией после завершения СВО

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности возобновления сотрудничества с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом он сообщил в ходе своего выступления перед комитетом по экономическим отношениям Восточной Европы в Берлине, пишет Zeit.

Газета заявляет, что канцлер Германии высказался о возобновлении экономического сотрудничества с Москвой по окончании спецоперации на Украине. В частности, Шольц считает, что России, которая закончит СВО, «также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена». Однако это произойдет «не сейчас», уточнил Шольц.

Канцлер Германии отметил, что сейчас отношения между Россией и Германией «сокращаются» из-за введения санкций. При этом Шольц считает, что Россия и по окончании событий на Украине останется «крупнейшей страной» на Европейском континенте, поэтому Германии важно подготовиться «к этому времени».

Ранее Олаф Шольц заявил, что продолжит общаться с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи с избирателями в Потсдаме он отметил, что придерживается с ним разных мнений о событиях на Украине, однако только диалог способен наладить ситуацию.