Шольц заявил о дефиците боеприпасов в Бундесвере

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Немецкие ВС в настоящее время находятся в непростой ситуации, заявил канцлер Олаф Шольц. На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он подчеркнул, что Бундесвер испытывает дефицит боеприпасов. По словам политика, немецкие власти в течение последних десятилетий шло неверным курсом в вопросах обеспечения своей армии.

Это то, что мы сейчас очень четко осознаем, насколько важно иметь возможность обеспечивать там постоянное пополнение запасов, не только из-за войны на Украине, но и потому, что мы также смотрим на наши собственные цифры, — подчеркнул Шольц.

Канцлер добавил, что глава немецкого Минобороны Кристине Ламбрехт крайне заинтересована в том, чтобы этот пробел был устранен.

В этом году власти ФРГ не в первый раз затрагивают проблему обеспечения армии. Летом глава МИД Анналена Бербок говорила, что на фоне дефицита Германия вынуждена специально производить оружие, чтобы поставлять его на Украину. В ноябре Ламбрехт подчеркивала, что стране сложно откликаться на просьбы третьих государств о поставках в связи с обязательствами перед НАТО.

Ранее Шольц говорил, что власти Германии с 2025-го намерены держать 30 тысяч солдат бундесвера для защиты Альянса. По его словам, миссия будет расширяться для помощи союзникам. Количество солдат в сравнении с текущим годом увеличится на три тысячи.